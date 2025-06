Referendum, urne aperte fino alle 23, domani si vota fino alle 15

Si sono aperti alle 7 i seggi elettorali per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si potrà votare oggi, 8 giugno, fino alle 23 e lunedì, 9 giugno, dalle 7 alle 15.

Nelle scorse ore, ancora polemiche per l'ultimo appello per andare a votare lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs dal palco di Roma. Il centrodestra ha denunciato la violazione del silenzio elettorale.

Governo e maggioranza sono per l'astensione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto sapere che andrà alle urne, ma senza ritirare le schede. L'ultimo a sfilarsi è stato il ministro della Giustizia Nordio: “Non andrò a votare, è un diritto costituzionale”, ha spiegato.