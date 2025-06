'Sono nervoso e debbo fumare' ed evade: preso a Zafferana Etnea

Nel quadro dei costanti controlli svolti sul territorio per la verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato un 48enne di Riposto sottoposto alla detenzione domiciliare in una via del centro di Zafferana, per il reato di evasione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio, quando due militari, liberi dal servizio ma comunque attenti alla sicurezza pubblica, hanno scorto in via Libertà – a poche decine di metri dalla caserma – un uomo che, con fare guardingo, camminava da solo per strada. Lo spirito d’osservazione dei Carabinieri e la profonda conoscenza del tessuto sociale del paese, ha permesso loro di riconoscerlo immediatamente, perché già sottoposto agli arresti domiciliari, sulla base a un provvedimento emesso all’inizio dell’anno dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. I due colleghi, dunque, non hanno esitato ad intervenire: con prontezza lo hanno bloccato e messo in sicurezza, quindi lo hanno portato in caserma per accertamenti. Il 48enne ha tentato di giustificarsi raccontando di essere uscito di casa in seguito ad un litigio familiare, per compare un pacco di sigarette: ”Ero troppo nervoso, dovevo fumare”.