Palermo, video clip di Martinez dedicato a Santa Rosalia

Questo pomeriggio, alle ore 17.00 al Santuario Santa Teresa di Piazza Kalsa, Rino Martinez presenta in anteprima il Videoclip "Cuntu e Cantu" dedicato a Santa Rosalia in occasione del 400° Centenario di liberazione dalla peste. "Ho scritto questa questa opera per raccontare una devozione che appartiene ai Palermitani e non solo - scrive il cantautore palermitano - Saranno 15 minuti di commozione nell'ascolto di una libera narrazione sulla autentica storia della nostra Santuzza divenuta inoltre messaggera di Pace". Presenti Filippo Verna Cuticchio, Don Natale Fiorentino, Padre Giuseppe Di Giovanni e Francesco Panasci.