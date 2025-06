Delegazione di Fratelli d'Italia con Arianna Meloni domani a Lampedusa

Domani, 9 giugno, una delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia sarà in visita a Lampedusa per fare il punto della situazione sull’hotspot e sull’isola dopo due anni e mezzo di governo Meloni. Il programma prevede, a partire dalle 15, l'ncontro con il sindaco presso il Municipio, la visita alla Guardia Costiera, la visita all’hotspot per migranti, la visita al cimitero dei barchini, la visita alla postazione 118 e al poliambulatorio Asp Palermo con eventuale punto stampa. La delegazione sarà composta dai due capigruppo di Camera e Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, i responsabili di dipartimento Giovanni Donzelli, Francesco Filini, Sara Kelany e Arianna Meloni, i vicepresidenti Augusta Montaruli, Salvatore Sallemi e Marco Scurria e il senatore Raoul Russo