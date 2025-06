Palermo, incontro su donne generatrici di pace

Martedì 10 giugno alle ore 16.30, la prestigiosa Sala dei 99 di Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte (Largo Gae Aulenti, 2 Palermo) ospiterà "Donne Generatrici di Pace", un incontro speciale promosso da Fondazione San Vito di Mazara del Vallo e dedicato al ruolo delle donne nella costruzione di un mondo più giusto e solidale. L'evento, supportato dal CeSVoP, rientra nel ricco calendario di iniziative di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025. Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di: Maria Concetta Di Natale, presidente di Fondazione Sicilia, Vito Puccio, presidente di Fondazione San Vito, e Giuditta Petrillo, presidente del CeSVoP, per proseguire con la presentazione letteraria del libro "Trenta giorni e 100 lire" dell'autrice Ester Rizzo, alla presenza dell'editore Ottavio Navarra. Momento di particolare suggestione sarà quello artistico, con letture interpretate a cura del Progetto Donna della Fondazione San Vito Onlus, seguito dalla presentazione del progetto speciale "La Coperta della Pace", realizzato in collaborazione tra la Fondazione San Vito ONLUS e l'Associazione Palma Vitae. Giuditta Petrillo, presidente del CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo), sottolinea l'importanza dell'iniziativa: Questo evento rappresenta perfettamente lo spirito di Palermo Capitale del Volontariato 2025. Le donne sono da sempre protagoniste silenziose ma determinanti del volontariato e della solidarietà nella nostra città.

Attraverso iniziative come questa vogliamo dare voce e visibilità al loro prezioso contributo nella costruzione di una società più equa e accogliente. Il CeSVoP è orgoglioso di sostenere eventi che celebrano non solo l'impegno femminile, ma anche la capacità delle donne di generare pace e cambiamento sociale positivo. Vito Puccio, presidente della Fondazione San Vito ONLUS di Mazara del Vallo, evidenzia il significato profondo dell'evento: La Fondazione San Vito ONLUS ha sempre creduto nel potere trasformativo delle donne, soprattutto attraverso il nostro Progetto Donna che da anni accompagna percorsi di rinascita ed empowerment femminile. Portare a Palermo "La Coperta della Pace" significa condividere un simbolo tangibile di come le donne, anche partendo da situazioni di fragilità, possano diventare artefici di speranza e cambiamento. Siamo felici di contribuire al calendario di Palermo Capitale del Volontariato con un evento che unisce cultura, arte e impegno sociale, valori che contraddistinguono la nostra missione quotidiana. L'incontro "Donne Generatrici di Pace" si inserisce nel prestigioso riconoscimento ottenuto da Palermo come Capitale Italiana del Volontariato 2025, un titolo che celebra l'eccellenza e la vitalità del terzo settore palermitano.

Durante tutto l'anno, la città ospita eventi, incontri e iniziative per valorizzare il contributo delle organizzazioni di volontariato al tessuto sociale e culturale del territorio.