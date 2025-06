Sfuma sul neutro di Teramo il sogno scudetto del Siracusa:vince il Livorno 2 - 1

Sfuma sul neutro di Teramo il sogno scudetto del Siracusa. Sono stati gli azzurri arbitrl del loro destino. Due errori difensivi hanno condannato il Siracusa contro un Livormo, che ha sfruttato al meglio due azioni da gol. Per il resto la partita l'hanno fatta gli azzurri per nulla timorosi del blasone dgli avversari. I siciliani dopo avere recuperato con Puzone il gol dello svantaggio, hanno compromesso la gara ad un quarto d'ora dalla fine, per un pallone perso al limite dell'area da Marco Palermo. Non c'è stato più il tempo di recuperare contro i marpioni toscani. Il primo gol lo firma Regoli al 26', ma dopo sei minuti Puzopne trova la giusta imbucata per firmare l' 1 a 1. Nel secondo tempo l'occasione più limpida arriva sui piedi di Orlando che fallisce il 2 a 1 per un soffio. Poi al 74' Bellini decide per il Livorno. Un po' d'amarezza nel club azzurro, ma la stagione che si è appena conclusa è stata straordinaria. Un plauso ai 500 tifosi al seguito della squadra.