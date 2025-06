Calcio, il Modica vince (3 a 2) l'andata della finale play off nazionali con la Normanna: tutto si decide domenica

Va al Modica il primo round della finale nazionale play off di Eccellenza con la Real Normanna. I rossoblù vincono per 3 reti a 2 al termine di una partita agonisticamente superba malgrado i 35 gradi di temperatura. Il minimo vantaggio conseguito dal Modica non mette al sicuro l’esito della gara di ritorno, domenica prossima, ad Aversa. E’, però, la garanzia che il Modica può fare tesoro di questo minimo vantaggio per giocare alla pari anche su un campo difficile come quello di Aversa, in un clima infuocato e di non facile approccio. La partita di domenica prossima è senza appello: per il Modica un’altra prova di maturità come quella superata oggi al “Vincenzo Barone”.

Il Modica parte alla grande e, al 3', approfitta di una indecisione del portiere ospite Merola su un rischioso retropassaggio di un difensore campano: è bravo e rapido ad inserirsi Cacciola che mette il pallone in rete da posizione angolata. I padroni di casa controllano la gara e la Real Normanna cerca di riprendersi dall’infortunio del gol subito. A darle una grossa mano ci pensa, al 16’, l’abitro, il signor Volpi di La Spezia, che vede, solo lui, un calcio di rigore per un fallo di mano in area del Modica: la Normanna ringrazia ed Esposito fa 1 a 1 dal dischetto. Dieci minuti più tardi ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Di Girolamo. Il Modica, dopo qualche momento di smarrimento, reagisce e pareggia al 44’ con una colpo di testa di Aldair e un tocco del campano Di Girolamo che mette la palla nella sua porta beffando il portiere Merola.

Nel secondo tempo, il tecnico modicano inserisce Viegas che si fa subito notare per unio slalom ubriacante concluso con un rasoterra parato a terra da Merola. Al 27’ il gol del definitvo vantaggio modicano con uno ispirato Idoyaga che beffa la difesa campana con una zampata vincente. Peccato che l’argentino non abbia avuto la collaborazione di Arquin nelle fasi più delicate dell’incontro.

MODICA CALCIO - REAL NORMANNA 3-2

Modica Calcio: Pontet, Messina (45’ st Fragapane), Rossi, Francofonte, Incatasciato (31’ st Schembari), Cappello, Neto (18’ st Viegas), Palmisano, Arquin, Idoyaga (49’ st Handzic), Cacciola. Panchina: La Licata, Mallia, Schembari, Fragapane, Kondila, Handzic, Triolo, Montanaro, Viegas. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Real Normanna: Merola, Sieno (47’ st Battaglia), Pantano (40’ st Canneva), Cassandro, Di Girolamo, Marzano, Esposito (28’ st Pozzebon), Orefice, Fontanarosa (38’ st Nocchiero), De Rosa (1’ pt Aracri), Caso Naturale. Panchina: Poerio, Pozzebon, Aracri, Fucci, Canneva, Sequino, Alfano, Battaglia, Nocchiero. Allenatore: Luigi Sanchez.

Marcatori: 3’ pt Cacciola (M), 16’ pt Esposito rig. (RN), 27’ pt Di Girolamo (RN), 45’ pt Di Girolamo aut (M), 27’ st Idoyaga (M).

Ammoniti: De Rosa, Caso Naturale, Fontanarosa (RN) Cappello, Viegas, Idoyaga (M)