Terme di Sciacca e Acireale, 4 mesi di proroga per l'affidamento ai privati

Altri quattro mesi di tempo per gli operatori economici interessati al rilancio dei complessi termali di Acireale, nel Catanese, e di Sciacca, nell’Agrigentino. Due decreti del dipartimento Attività produttive della Regione Siciliana hanno, infatti, prorogato alle ore 12 del prossimo 30 settembre il termine per la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato, così come previsto dagli avvisi esplorativi per la concessione della progettazione, dell’esecuzione dei lavori e della gestione dei due complessi termali. Un differimento considerato necessario dall’amministrazione regionale, tenendo conto della complessità degli adempimenti richiesti dall’avviso rivolto agli operatori economici.com-Dca