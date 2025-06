Scoppia una maxi rissa a Naro tra romeni: spuntano mazze e coltelli

Un gruppo di una ventina di romeni, di due diversi nuclei familiari, si è affrontato in una maxi rissa, che ha coinvolto anche cinque donne, un paio di bambini e più adolescenti, in piazza Padre Favara a Naro (Agrigento). Sono saltati fuori anche dei coltelli e mazze. Più persone, con ferite da arma da taglio, sono finite alpronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Un ventunenne, in gravi condizioni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso è ricoverato - in prognosi riservata sulla vita - nel reparto di rianimazione. I carabinieri hanno già identificato tutti i coinvolti che verranno denunciati per rissa aggravata e, a seconda della posizione, per porto abusivo di armi o oggetti atti adoffendere.