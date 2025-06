Referendum, a Siracusa alle 19 ha votato l'11,30 per cento

Sono proseguite senza imprevisti, a Siracusa, le operazioni di voto per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Così come nella prima rilevazione delle ore 12, anche alle 19 i quesiti sul lavoro sono stati quelli che hanno registrato la maggiore partecipazione: sono stati 10.524 su 93.030 (il 11,31 per cento) gli elettori che hanno inserito nell’urna la scheda numero 3, quella sulla motivazione in caso i contratti a termine sotto i 12 mesi. In 10.523 hanno invece risposto a ciascuno dei due quesiti su indennità in caso di licenziamento illegittimo e sulla responsabilità in caso di incidenti. Uno in meno ha votato sulla questione del reintegro dopo il licenziamento illegittimo. Al referendum sulla cittadinanza agli stranieri hanno risposto 10.516 siracusani, pari all’11,30 per cento. La prossima rilevazione sarà alle 23, cioè alla fine della prima giornata di voto. Fino alla stessa ora resterà aperto lo sportello, in via San Sebastiano 31, per la consegna delle tessere elettorali a chi ne avesse bisogno.