Spari al comizio in Colombia, ferito candidato presidente: preso un 15enne

Shock in Colombia, dove il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è stato ferito con tre colpi d'arma da fuoco mentre teneva un comizio a Bogotà. Due dei proiettili l'hanno colpito alla testa, uno al ginocchio. Portato in gravissime condizioni in ospedale, è stato sottoposto con successo ad un primo intervento chirurgico ma non è ancora fuori pericolo. Arrestato l'attentatore, un ragazzo di15 anni. Il governo del presidente di sinistra Petro ha subito condannato l'attentato, ma il segretario di Stato Usa Rubio ha attribuito la responsabilità dell'agguato alla 'violenta retorica della sinistra proveniente dai più alti livelli del governo colombiano'. Solidarietà a Uribe anche dall'Italia.