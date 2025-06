Giallo a Roma, madre e figlia cadaveri a Villa Pamphili

Potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio a Villa Pamphili, nel cuore di Roma. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, che sono al lavoro per identificare i due corpi. Dall'autopsia, in programma martedì, e dall'esame del Dna arriveranno elementi utili per leindagini. La donna avrebbe un'età apparente di circa 40 anni. I decessi non sarebbero avvenuti nello stesso momento. Dalle prime verifiche la donna sarebbe morta diverse ore prima della bambina, che ha tra 5 e 10 mesi. Non ci sarebbero segni di violenza riconducibili ad arma da fuoco o coltellate sui due corpi.