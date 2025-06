Tennis, epica rimonta di Alcaraz su Sinner: lo spagnolo vince il Roland Garros in 5 set

Sfuma sul più bello il sogno di Jannik Sinner al Roland Garros: in una finale epica trionfa lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si impone al super tie-break in rimonta con i parziali di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 dopo 5 ore e mezza di spettacolare lotta e annullando anche 3 match point. L'Italia dovrà così attendere per conquistare un titolo Slam che nel singolare maschile manca dal 1976. Spagnolo che si conferma campione a Parigi per il secondo anno di fila.