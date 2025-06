L'Italia licenza Spalletti: domani ultima panchina azzurra contro la Moldova

Sara' una Nazionale italiana con un ct in uscita quella che domani sera a Reggio Emilia affrontera' la Moldova nella seconda gara del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Luciano Spalletti, infatti, lascera' il suo incarico al termine della sfida del Mapei stadium, chiudendo anticipatamente la sua avventura iniziata il 18 agosto 2023. "Ieri sera con il presidente" federale Gabriele Gravina "siamo stati un po' insieme, come accade in tutti i ritiri e non solo, e mi ha comunicato che saro' sollevato dall'incarico di ct della Nazionale. A me e' dispiaciuto visto anche il rapporto che abbiamo" ha annunciato Spalletti che subito dopo ha puntualizzato:"Non avevo nessuna intenzione di mollare. Soprattutto quando le cose non vanno bene preferirei rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro. Pero' esonero e', per cui devo prenderne atto anche perche' con il presidente ho un buonissimo rapporto. Devo prendere atto di quello che e' stato il percorso e di quelli sono stati i risultati. Effettivamente qualche brutto risultato e' venuto fuori e visto che questo ruolo l'ho sempre interpretato come un servizio alla patria, e' mia intenzione agevolare in ogni modo il futuro della Nazionale, perche' quando si veste questa maglia e' giusto fare cosi', non essere invidiosi, non essere gelosi, e' giusto cercare di trovare il meglio tutti insieme, per cui faro' la risoluzione del contratto. Fino a domani sera saro' li' a fare l'allenatore e riscuoto" economicamente "da martedi' non riscuoto piu' (ride ndr)".