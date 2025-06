Referendum, a Siracusa sotto la media nazionale: alle 23 il 17,41% al voto

È stata effettuata alle 23, cioè in chiusura della prima giornata di consultazione, la terza rilevazione sull’affluenza ai cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

La partecipazione praticamente si equivale per tutti i quesiti. Sono 16.200, pari al 17,41 per cento, gli elettori che hanno risposto al quarto quesito sulla responsabilità in caso di incidenti; uno in meno (16.199) ha votato a sul reintegro e sull’indennità in caso di licenziamento illegittimo; 16.198 hanno ritirato le schede dei referendum sulle motivazioni in caso di contratti a termine sotto ai 12 mesi e sulla riduzione a 5 anni del tempo per fare richiesta di cittadinanza.

La prossima rilevazione sarà alla chiusura dei seggi, cioè alle 15 di domani. Dalle 7, in coincidenza con la ripresa delle operazioni di voto, sarà aperto lo sportello di via San Sebastiano 31 per la consegna delle tessere elettorali a chi ne avesse bisogno.