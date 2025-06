Referendum, affluenza in calo. Ha votato il 22%. Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15

Alle 23 di domenica si sono chiusi i seggi per i cinque referendum, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Sarà possibile votare anche oggi, lunedì, dalle 7 alle 15. L'affluenza della prima giornata di voto si aggira attorno al 22%, secondo quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno. Il dato è in forte calo rispetto al referendum abrogativo sull'acqua del 2011 - l'ultimo in cui si era votato in due giorni - quando il dato parziale era stato del 41%.

Alle 19 di ieri il dato sull'affluenza si era attestato al 16%. Mentre la rilevazione delle ore 12 ha fatto segnare il 7,42% di affluenza nelle 61.591 sezioni aperte oggi e domani, in Italia. Il dato è riferito al primo quesito (Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi - Abrogazione) e, rispetto agli altri quattro, può variare di qualche decimale.

La regione con la più alta percentuale di votanti è l'Emilia Romagna (10,93%), quella con la percentuale più bassa è la Calabria (4,38%).