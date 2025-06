Un quintale di rifiuti pescato nel mare di Napoli

Più di un quintale d irifiuti tra ingombranti, carta e tanta plastica. È quanto recuperato questa mattina a Torre del Greco dai quasi 50aderenti a Spazzapnea, l'iniziativa nazionale legata allasensibilizzazione sulla salvaguardia dei fondali marini giuntaalla settima edizione, la terza consecutiva ospita anche a Torredel Greco grazie alla collaborazione del Circolo Nautico guidatodal presidente Gianluigi Ascione. Nove le città che hannoaderito all'iniziativa del coordinamento Spazzapnea: oltre alcomune vesuviano, volontari in campo e soprattutto in acquaanche a Genova, Marina di Pisa, Ostia (Roma), Ancona, Bari,Ustica (Palermo), Marettino (Trapani) e Lerici (La Spezia).A Torre del Greco i partecipanti esperti in immersione hannopartecipato alla raccolta degli scarti presenti sui fondalidell'area posta a ridosso del porto, mentre gli altri si sonodedicati alla pulizia delle spiagge di località La Scala. Sonostati raccolti tra gli altri resti di sedie, rete da pescadismesse, pezzi di giocattoli medio-grandi.Alla fine i partecipanti si sono radunati sulla terrazza alprimo piano del Circolo Nautico, sodalizio rappresentato dalcomponente del consiglio direttivo Antonio D'Antonio: "Siamofelici di avere accolto questa manifestazione, che pone alcentro il mare, una fonte di benessere per la nostra città".A dare voce ai volontari, il coordinatore locale di Spazzapnea,Enrico Lupo: "Ringrazio tutti i partecipanti che hanno lavoratosodo e con passione, nel pieno spirito dell'iniziativa. Ciauguriamo che questa iniziativa sia importante per motivare legiovani generazioni verso la tutela dell'ambiente marino".All'iniziativa odierna hanno partecipato diversi bambini eragazzi, che hanno contribuito alla raccolta degli scartipresenti lungo la spiaggia. Un aspetto sottolineato dal sindacoLuigi Mennella, che ha portato i saluti dell'amministrazionecomunale (che ha messo a disposizione anche la ditta che sioccupa dello smaltimento dei rifiuti per meglio conferire quantorecuperato): "È importante sensibilizzare la popolazione sullasalvaguardia del nostro mare - ha detto il primo cittadino -Bello vedere tanti giovani e giovanissimi, che sono la speranzaper un futuro migliore, anche perché sono in grado, parlando congenitori e altri parenti, di consentire loro di modificareeventuali abitudini sbagliate".A portare i saluti del consiglio regionale, il capogruppo del PdMario Casillo e la vicepresidente dell'assise campana LoredanaRaia.