Pd e M5s Catania: "Disservizi e incertezze legali su servizi idrici"

"In vista del completamento del passaggio dei servizi idrici integrati al gestore unico SIE, si discute, a Catania di acque. Sono noti i disservizi e le incertezze legali. Tuttavia, entro il mese di aprile del 2026 il gestore unico dovrà provvedere all'intero servizio integrato in tutta la provincia di Catania. In questo quadro il consiglio comunale di Catania è stato coinvolto per approvare (o no) la decisione della Sidra, società di cui il Comune è l'unico azionista, di partecipare ad un aumento di capitale della società Hydro Spa, che possiede il 49 per cento della società SIE". E' quanto si legge in una nota dei gruppi Consiliari di Pd e M5S. "Questa proposta di deliberazione, ha avuto una vita difficile, poiché si è contestato la mancanza di sufficienti informazioni per poter deliberare. Un dato di fatto riconosciuto anche dai dirigenti del settore delle società partecipate. L'ultimo passaggio si è consumato proprio in commissione bilancio mercoledì 4 giugno dove, all'unanimità, la commissione si è astenuta dal fornire un parere sulla proposta di deliberazione, proprio perché sfornita di tutte le informazioni necessarie- si legge ancora - Lo stesso giorno in consiglio comunale la maggioranza fa mancare il numero legale sulla delibera. Il giorno dopo, quando basta un numero di 15 consiglieri per costituire il numero legale, la delibera viene approvata con 14 voti a favore. Cos'è successo nella notte per convincere i consiglieri di maggioranza che il giorno prima, con astensioni dal voto, avevano manifestato grandi perplessità sulla proposta? Nulla di visibile, nessuna informazione in più, nessun piano industriale, nessuna dichiarazione degli amministratori della Sidra".