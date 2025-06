Vittoria, si completano i lavori del lungomare di Scoglitti

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il lungomare di Scoglitti dove sono in fase di completamento i lavori del secondo stralcio. Lavori a valere sui fondi Pnrr per 1.900.000 euro che il Comune ha ottenuto per garantirsi la riqualificazione di un’area situata in uno degli angoli più suggestivi del Mediterraneo, attorniata da sabbie dal colore dorato. “Gli operai – spiega l’assessore Nicastro – si stanno adoperando affinché, grazie agli ultimi ritocchi, tutto possa essere ultimato prima dell’avvio vero e proprio della stagione estiva. In particolare, attenzione puntata sulla pista ciclabile che sarà uno dei fiori all’occhiello per la città di Scoglitti che quest’anno si presenterà agli occhi dei villeggianti e dei turisti ancora più bella degli anni precedenti. Il tutto grazie a questa amministrazione a guida sindaco Aiello che si sta impegnando per portare a conclusione le varie opere pubbliche avviate grazie a finanziamenti di vario tipo”.