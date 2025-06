Volley donne, l'Eurialo Siracusa approda alla finale regionale Under 13 dopo la doppia vittoria a Messina

Doppia vittoria ed è finale regionale. L’Eurialo Siracusa fa il pieno nel triangolare interterritoriale di Messina e si qualifica per l’ultimo atto siciliano della competizione under 13 di pallavolo femminile. Domenica prossima a Canicattì contenderà il titolo al Volley Palermo in una gara che si preannuncia emozionante. Ieri pomeriggio nella città peloritana, le aretusee, fresche vincitrici del titolo del comitato “Monti Iblei”, hanno dato prova di grande compattezza tecnica e spirito di squadra, dominando entrambi gli incontri disputati. Nella prima sfida contro UniMe, si sono imposte con un secco 2-0 (25-19, 25-20), dimostrando sicurezza e maturità in ogni fase del gioco. Prova di grande livello anche nella seconda partita contro la New Efebo, superata con lo stesso punteggio (25-19, 25-20), a conferma di una superiorità tecnica e mentale sempre più evidente.

Il percorso della squadra allenata da uno staff preparato e attento continua dunque nel migliore dei modi. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, arriva il traguardo della finale regionale, un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto in palestra e il talento di un gruppo affiatato e determinato. Le giovani promesse della Eurialo Siracusa Volley continuano a stupire. “Un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta il vicepresidente Salvo Corso - Queste giovanissime atlete sono capaci di affrontare ogni sfida con entusiasmo e determinazione. Ora il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 giugno a Canicattì: un’occasione per coronare un sogno e scrivere un’altra pagina importante della nostra storia”.

Queste le giocatrici scese in campo ieri nelle due gare di Messina: Claudia Bottaro, Miriam Carpinteri, Carlotta Spinoso, Susanna Lombardo, Benedetta Corso, Sofia Petruzzelli, Chiara Fava, Greta Belfiore, Greta Malandrino, Benedetta Di Noto. Allenatore Raffaele Moscuzza