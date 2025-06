E' tunisina nuovo congliere aggiunto al Comune di Mazara del Vallo

Chouchane Nourhene, 50 anni, tunisina, è il nuovo consigliere comunale aggiunto di Mazara del Vallo (Trapani).

È stata eletta con 65 voti superando Mohamed Alì Soualmia, che aveva già ricoperto la carica di consigliere comunale straniero aggiunto nel quinquennio 2014-2019. Soualmia ha preso 51 voti.

"Porterò in consiglio comunale la voce degli immigrati residenti in città e mi batterò affinché ci sia il rispetto dell'uguaglianza dei diritti e il raggiungimento di altri fra i quali anche quello di voto. C'è molto da lavorare, ma importante è iniziare", ha detto Chouchane Nourhene. Nourhene è figlia di genitori immigrati dalla Tunisia (la famiglia ha gestito per alcuni anni anche un ristorante tunisino nella kasbah), sposata, madre di due figli, è mediatrice culturale presso la questura di Trapani.

"Porterò in consiglio comunale la voce degli immigrati residenti in città e mi batterò affinché ci sia il rispetto dell'uguaglianza dei diritti e il raggiungimento di altri fra i quali anche quello di voto. C'è molto da lavorare, ma importante è iniziare", ha detto Chouchane Nourhene.