Omicidio - suicidio, mercoledì fiaccolata a Castelvetrano per la prof

Si terrà mercoledì, con inizio alle ore 21, a Castelvetrano (Trapani) 'Mary nel cuore, insieme per dire basta', la fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, la donna che venerdì scorso è stata uccisa dal marito Francesco Campagna nella loro casa di via IV aprile a Castelvetrano.

Il corteo si snoderà da piazza Escrivà sino ad arrivare al sistema delle piazze.

Intanto il legale della famiglia Campagna, l'avvocato Lorenzo Rizzuto ha invitato la stampa a evitare la diffusione di dettagli privati e "a trattare la vicenda con la massima discrezione, evitando la spettacolarizzazione e la diffusione di particolari non essenziali e non accertati, al fine di tutelare la memoria delle vittime e il diritto delle famiglie a vivere questo momento di immane dolore nel raccoglimento e nella riservatezza".

Il legale ha, altresì, chiesto ai giornalisti di "astenersi nell'effettuare riprese video, fotografie o filmati all'interno del luogo di culto durante lo svolgimento della funzione religiosa".