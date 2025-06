Patto di Amicizia tra i Lions Club Modica e Agrigento Valle dei Templi

Sabato scorso, nella suggestiva cornice di Realmonte, i Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, e Agrigento Valle dei Templi, guidato da Gaetano Salemi, hanno rinnovato e confermato il Patto di Amicizia stretto lo scorso dicembre a Modica.

L’evento ha rappresentato un momento di grande significato per i soci dei due club, che hanno trascorso insieme un’intera giornata all’insegna della condivisione e della valorizzazione dei territori. In programma anche la visita alla valle dei templi di Agrigento, simbolo di un patrimonio culturale e storico di inestimabile valore.

I Lions Club Modica e Agrigento Valle dei Templi ribadiscono l’impegno a mantenere relazioni stabili e proficue, trasformandole in esperienze di amicizia, scambio di idee, progetti comuni e iniziative volte a promuovere i rispettivi patrimoni naturalistici e archeologici. Fondamentale sarà anche il lavoro congiunto per la diffusione della conoscenza, la promozione della pace e il rafforzamento della solidarietà sociale attraverso attività di servizio mirate a rispondere ai bisogni delle comunità locali, nel rispetto dei principi lionistici che accomunano i due club.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Walter Buscema, secondo vice Governatore del Distretto Lions Sicilia, e Simona Iannicelli, presidente della decima circoscrizione di Agrigento, testimoniando l’importanza dell’iniziativa e il valore del legame tra i due club.