Controlli serrati a Palazzolo Acreide e Noto nelle zone della Movida

Agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa della Questura di Siracusa e del Commissariato di Noto, insieme a personale dell’Asp, hanno eseguito attenti controlli amministrativi nei locali di Noto, interessati dalla Movida giovanile, e in quelli di Palazzolo Acreide.

I controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle normative che regolamentano le autorizzazioni rilasciate dall’organo di polizia e le norme poste a tutela della salute pubblica e della salubrità di alimenti e bevande, hanno interessato 18 esercizi pubblici in gran parte operanti nella città netina.

In alcuni di essi sono state riscontrate irregolarità amministrative e igienico sanitarie per le quali sono state elevate sanzioni per quasi 14.000 euro.

In una circostanza un locale di Noto è stato chiuso con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione Medica dell’Asp fino al completo ripristino delle previste condizioni igieniche.

I controlli nei locali pubblici continueranno nelle prossime settimane, attesa la presenza di numerosissimi avventori anche stranieri in vacanza nel centro barocco ed hanno il principale fine di assicurare la presenza della Polizia di Stato e di prevenire episodi di mala movida, a tutela della sicurezza dei tantissimi fruitori degli esercizi pubblici e anche degli stessi esercenti in regola con le norme previste, che rappresentano la maggioranza.

L’interesse dell’Autorità di Pubblica Sicurezza è quello di prevenire ogni forma di illegalità assicurando una serena e sana fruizione della movida estiva a Noto ed in tutto il distretto sud della provincia.