Spot sulla viabilità a Modica, mercoledì il ciak per le riprese

Il Comando di Polizia Locale di Modica informa la cittadinanza che, mercoledì 11 giugno 2025, la città sarà teatro delle riprese di uno spot pubblicitario volto a promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle riprese e ridurre al minimo i disagi, saranno istituite alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse aree del centro cittadino. Ci scusiamo fin da ora per eventuali inconvenienti e vi invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale sul posto.

Invitiamo tutti i conducenti a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste modifiche e a seguire scrupolosamente le indicazioni del personale della Polizia Locale, che sarà presente per facilitare la circolazione e garantire il regolare svolgimento delle riprese.