Referendum flop, soltanto il 30,6% degli italiani alle urne

Secondo i dati del Viminale, a urne chiuse sui referendum, l'affluenza media nazionale è stata del 30,6% E' il valore che emerge dall'esame di tutte le 61.591 sezioni in Italia e riferito ai cinque quesiti.

Non è ancora definitiva, mancano infatti ancora circa 6 mila sezioni da esaminare, la lettura disaggregata dei voti (l'ultimo aggiornamento disponibile su Eligendo è delle 18.55): il quesito sul reintegro dei licenziamenti illegittimi registra l'88,94% di Sì (10.714.092 di voti) contro l'11,06% di No (1.331.844 di voti).

Il secondo quesito, sui licenziamenti e limite indennità, ha l'87,55% di sì (10.493.779 voti) e il 12,45% di no (1.492.38

La tutela dei contratti a termine - terzo quesito - registra l'88,98% di sì (10.584.663 voti) l'11,02% di no (1.312.340 di voti). La responsabilità infortuni sul lavoro ha l'87,26% di SI (10.242.404 di voti) contro il 12.74% di no (1.495.347 di voti). Per la cittadinanza italiana i SI sono stati il 65,13% (7.644.154) contro il 34,97 di NO (4.093.164).