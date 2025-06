Acireale, entra in funzione il parcheggio della stazione

Da oggi è ufficialmente aperto il parcheggio scambiatore a servizio della stazione di Acireale. L’area, a cui si accede da via Catusi, è dotata di: oltre 60 stalli di sosta per auto, motocicli e auto elettriche con colonnine di ricarica, impianto d’illuminazione, apertura automatizzata e videosorveglianza.

Dal parcheggio si accede direttamente alla stazione tramite il passaggio pedonale collegato al sottopassaggio. Il parcheggio della stazione ferroviaria apre alle ore 5.00 e chiude alle ore 00.30.

“E’ un’opera vitale per i pendolari, considerato anche il fatto che nell’imminente progetto di ristrutturazione di Rfi è previsto pochissimo spazio per il parcheggio dei mezzi privati. Da qui si accede direttamente alla stazione tramite un passaggio pedonale di circa 200 metri collegato al sottopassaggio. In attesa della nuova fermata Cappuccini e della ristrutturazione della stazione di via san Girolamo, interventi che cambieranno definitivamente il volto della città, portiamo a compimento questo progetto che era stato inserito nel PUM dalla prima Amministrazione Barbagallo, era previsto su via delle Terme, ed è stato finanziato dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture in parte con fondi comunitari per 400 mila euro. Utilizzando i residui, abbiamo ritenuto indispensabile apportare dei correttivi al progetto realizzato dalla passata Amministrazione inserendo l’ingresso automatizzato e la videosorveglianza per consegnarlo alla città nel modo migliore possibile”, ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo.

All’apertura del parcheggio hanno preso parte oltre al sindaco Roberto Barbagallo, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Licciardello, il presidente e il componente della V commissione consiliare permanente, Lorenzo Leotta e Alfio Messina, per l’area Tecnica Giuseppe Vecchio e il Rup del progetto Anna Maria Liotta e i tecnici di RFI.

“Finalmente consegniamo questo parcheggio alla città. Erano indispensabili degli interventi migliorativi che garantissero l’apertura prolungata dell’area e la sicurezza. E’ uno degli interventi che incentiva la possibilità di fruire della stazione e siamo certi sia importantissimo per i tanti concittadini, che ogni giorno raggiungono con il treno il lavoro o l’università”, ha sottolineato l’assessore Licciardello.

“E’ un’opera molto importante, che serve una stazione che ha sempre avuto problemi di parcheggio, - ha commentato il consigliere Leotta-. Finalmente riusciremo ad avere meno traffico lungo la via della stazione, non sarà necessario parcheggiare lì, e ritengo che sarà molto apprezzata dalla cittadinanza”.