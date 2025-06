Trasporti, ad Avola entra in funzione l'Ape Calesse

“Continuiamo a investire su una mobilità pensata per le persone, che colleghi meglio Avola al suo territorio e renda più semplice e piacevole muoversi in città, ogni giorno”. Con queste parole il sindaco di Avola, Rossana Cannata, annuncia l’attivazione di nuovi servizi di trasporto e il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica che guarda al turismo, al decoro urbano e soprattutto alla qualità della vita dei residenti. Per la prima volta ad Avola è attivo l’ape calessino, un modo comodo e alternativo per spostarsi tra le vie cittadine. Un servizio agile e leggero, che si integra perfettamente nel contesto urbano e che rappresenta una nuova opportunità per i turisti ma anche per chi ha bisogno di muoversi in centro in modo pratico. Dalla prossima settimana inoltre torna anche il trenino turistico, con partenza da piazza Umberto I, che sarà chiusa al traffico la sera per diventare isola pedonale. Fermate distribuite nei punti strategici della città permetteranno a famiglie, bambini e visitatori di scoprire il centro storico in maniera divertente e accessibile. Ancora, grazie alla collaborazione con Interbus, viene potenziata l’offerta del trasporto pubblico: oltre al servizio urbano già attivo, partiranno nuove corse ogni ora da e per Catania, con fermata anche in aeroporto, due coppie di corse giornaliere collegheranno Avola con San Lorenzo e Vendicari e restano confermati i collegamenti per Marzamemi e Taormina, particolarmente apprezzati dai visitatori. Tutto questo si aggiunge alla nuova pensilina installata di recente davanti all’ospedale “Di Maria”, per offrire maggiore comfort a chi attende l’autobus, soprattutto nei mesi più caldi. “Stiamo costruendo una mobilità che sia al tempo stesso moderna e umana – conclude il sindaco Cannata –. Che rispetti l’ambiente, valorizzi il nostro territorio e metta al centro le esigenze delle persone: dai pendolari ai turisti, dai residenti dei quartieri più periferici a chi arriva per scoprire Avola e i suoi dintorni". Tutte le informazioni, le fermate e i contatti per usufruire dei servizi sono disponibili all’Ufficio Turismo del Comune, sui canali ufficiali di Servizio Chauffeur – Ape Car Tour e Interbus, e nelle locandine informative già affisse in città.