Sfuggì a un blitz contro clan Cappello a Catania, catturato in Francia

E'stato arrestato ad Annemasse, in Francia, uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita il 13 marzo scorso, nei confronti di 24 persone, incardinata su indagini dei carabinieri di Taormina sull'influenza del clan Cappello di Catania nella fascia Ionica.

E' un 46enne catanese destinatario di un mandato d'arrestato europeo.

I reati ipotizzati, a vario titolo nell'inchiesta della Procura di Messina, coordinata dalla aggiunta Rosa Raffa e dei sostituti Liliana Todaro, Antonella Fradà, Fabrizio Monaco e Francesco Massara, sono associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni e rapine.

Reati commessi, secondo l'accusa, con l'aggravante del metodo mafioso o di avere favorito il clan Cappello.

Le indagini della polizia federale Svizzera e della gendarmeria nazionale francese, su indicazione dei carabinieri di Taormina, hanno permesso di rintracciare l'indagato nell'alta Savoia e di procedere al suo arresto.

Sono in corso le procedure per la consegna dell'indagato all'autorità giudiziaria italiana.