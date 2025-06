Book of Ra sempre da primato tra i giochi preferiti

Tra gli appassionati di giochi Book of Ra rappresenta uno di quelli più iconici in grado di distinguersi per originalità, qualità visiva, cura estetica e uniformità tematica. L’ambientazione tra i misteri e le leggende dell’antico Egitto la rende particolarmente amata e affascinante. Simboli arcani e manufatti dal sapore antico assieme a impostazioni chiaramente fruibili agli interessati sanciscono negli anni il successo costante di questo gioco.

Ispirato al ben noto film “ I predatori dell’arca perduta ” Book of Ra si è evoluta attraverso successive versioni, vediamo quali:

Book of Ra Classic;

l’esordio avvenne oramai 20 anni orsono inizialmente nelle sale gioco e di lì a poco anche online a opera di Greentube il cui nome attuale è Novomatic.

Book of Ra Deluxe;

anno 2008: Book of Ra diventa Deluxe, in parole semplici grafica accurata, payout più alti e implementazione dell’HTML5 che permette al gioco di essere fruito anche dai primi smartphone.

Book of Ra Magic;

l’apparente letargo dell’innovazione dura 10 anni, ma è solo apparenza, la versione Deluxe si difende bene per oltre un decennio mentre la Novomatic progetta Book of Ra Magic che vedrà la luce nel 2018. L’ RTP sale al 95,03% mentre ogni sessione di free spin ne contempla fino a 19.

Book of Ra Deluxe 10;

Arriviamo al 2019, tra le innovazioni si segnala l’aumento del numero dei rulli a 10 per un totale di 100 linee di puntata.

Mystic Fortunes e Twin Spinner;

Nel 2021 si raddoppia, la versione Twin Spinner Book of Ra Deluxe, in particolare, introduce la possibilità di giocare su 2 quadranti, dando al giocatore la possibilità di scegliere la puntata da effettuare sulle linee.

Book of Ra Golden;

dopo tante versioni Deluxe una Golden era inevitabile. Nel 2022 la versione Golden viene resa disponibile assieme a alcune innovazioni, tra le quali spicca Lock & Spin, approccio che consente una maggiore libertà al giocatore che deve decidere le sue strategie.