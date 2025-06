Modica, latitante da 4 mesi arrestato 29enne del Bangladesh

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica arrestato un cittadino del Bangladesh di 29 anni, ricercato da oltre quattro mesi. L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Palermo e di Ragusa. Il 29enne dovrà ora espiare una pena complessiva di un anno e 2 mesi di reclusione per i reati di spaccio di stupefacenti e furto.

L’arresto è avvenuto nel corso di una specifica attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato. L’extracomunitario è stato fermato e, per confermare la sua identità, è stato accompagnato in ufficio per essere sottoposto a rilievi dattiloscopici. Gli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica hanno permesso di identificare il soggetto, confermando che si trattava proprio dell’individuo oggetto delle ricerche e nei cui confronti erano stati emessi i due provvedimenti restrittivi, ai quali si era finora sottratto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena a lui comminata.