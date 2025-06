Modica, presentato il libro di Agata Pisana "La giusta distanza dalle stelle"

Alla Domus Sancti Petri, è stato presentato il libro di Agata Pisana “La giusta distanza dalle stelle. L’elaborazione del lutto genitoriale secondo la Gestalt Therapy” (Ancora 2024). E’ stato importante partecipare e condividere le riflessioni su una storia vera: un’esperienza di accompagnamento nell’elaborazione del lutto in gruppo, per genitori che hanno perso i figli. Il libro sottolineava l’importanza della forza di un amore che non conosce limiti spazio-temporali e che sa mantenersi vivo anche quando l’altro non è più visibile agli occhi, ma vuole anche testimoniare la capacità di recupero che ogni essere umano, se non lasciato solo, sa sviluppare. "Ho ascoltato e partecipato con interesse alle riflessioni del professore Giovanni Salonia e del professore Antonio Sichera, esperti conoscitori dell’animo umano e maestri della Gestalt Therapy. Come assessore alle Politiche sociali - dichiara Concetta Spadaro - ho portato i saluti della nostra Amministrazione e sollecitato una riflessione su come Modica possa intervenire a sostegno dei nostri cittadini così provati dalla vita. Una città sensibile e attenta non può ignorare questa fra le tante sofferenze e fragilità umane. L’auspicio è che ne nasca una progettualità puntata al benessere interiore e relazionale”