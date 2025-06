Delegazione dell'Agrigentino a San Pietro: inconterà il pontefice

E'partita la delegazione di Comitini (Agrigento) che domani in piazza San Pietro incontrerà Papa Leone XIV durante la consueta udienza del mercoledì.

"Offriremo al Papa un tributo di gratitudine per il suo ministero, gli daremo l'abbraccio di tutta la Sicilia - dice il sindaco Luigi Nigrelli - e ricorderemo i 'carusi che ad inizio del secolo scorso lavoravano come animali nelle miniere di zolfo".

L'incontro avviene alla vigilia della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

"Purtroppo - aggiunge Nigrelli - si tratta di una piaga ancora presente in Italia e nella nostra regione così come attesta un recente studio della commissione antimafia dell'Ars".

"Questo dossier - conclude Nigrelli - verrà consegnato al Santo Padre insieme ad una lettera del presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno".

Papa Leone XIV benedirà una tela che raffigura il martirio dei 'carusi, realizzato dall'artista Francesca Cumella. L'opera verrà esposta in una delle sale del Palazzo Bellacera di Comitini. Della delegazione fanno parte anche i sacerdoti Giuseppe Anello ed Angelo Burgio.

L'incontro con il Pontefice è una delle iniziative del Comitato scientifico istituito dal sindaco e composto dallo storico Nino Contino, dal direttore della Biblioteca Benedetto Raneri, dal funzionario del Comune Salvatore Parello e dal giornalista Alfonso Bugea.