Villa Sant'Andrea e Università di Catania ripuliscono Isola Bella

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e di quella per l'Ambiente, Villa Sant'Andrea, hotel del gruppo Belmond a Taormina mare, in collaborazione con l'università di Catania, attraverso la Terza missione, ha organizzato un'iniziativa per sensibilizzare gli utilizzatori sulla pulizia della spiaggia e la salvaguardia della Riserva naturale di Isola Bella.

Il progetto ha visto protagonisti i dipendenti dei due hotel Belmond a Taormina, Villa Sant'Andrea e il Timeo, impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati con la guida e il coordinamento dei rappresentanti dell'ateneo del capoluogo etneo.

L'intervento, spiegano i promotori, si inserisce in una più ampia visione condivisa di tutela del patrimonio marino e sviluppo sostenibile del territorio.

Organizzati in squadre, i partecipanti hanno raccolto numerosi sacchi di rifiuti, rimuovendo in particolare mozziconi di sigaretta, plastica e carta.

"Iniziative come questa rappresentano pienamente i valori di Villa Sant'Andrea - ha dichiarato Giovanni Nastasi, general manager dell'hotel di Taromina mare - prenderci cura del territorio che ci ospita e contribuire alla tutela attraverso azioni concrete a sostegno delle comunità e delle associazioni locali. Il mare è un patrimonio prezioso, una risorsa inestimabile ed è motivo di orgoglio vedere il nostro team coinvolto attivamente in progetti di responsabilità ambientale"