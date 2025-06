Ferisce ragazza con una coltellata, arrestato a Marina di Ragusa

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti a Marina di Ragusa, presso l'abitazione di un giovane ventenne, in seguito alla segnalazione relativa a una presunta aggressione con arma da taglio ai danni di una ragazza. I poliziotti, giunti sul posto, hanno riscontrato quanto segnalato, sorprendendo all'interno dell'appartamento il giovane sospettato, che ha subito ammesso di avere tentato di colpire con un coltello alla gola la giovane donna per futili motivi. La vittima, una ragazza di 16 anni, colpita lievemente alla gola, ha reagito prontamente, evitando di essere ferita ulteriormente dall'uomo che ha cercato di colpirla ancora; quindi ha chiesto aiuto ai vicini di casa, che hanno lanciato l'allarme.

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina ancora intriso di tracce ematiche, verosimilmente utilizzato nell'aggressione.

La vittima è stata accompagnata presso il nosocomio cittadino per le cure del caso, mentre il giovane aggressore è stato tratto in arresto per tentato omicidio aggravato.