Governo, Luca Cannata confermato alla vice presidenza commissione Bilancio

Il parlamentare di Fratelli d'Italia, Luca Cannata, è stato confermato vicepresidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. La rielezione è avvenuta oggi, nel quadro del rinnovo biennale dei vertici delle Commissioni parlamentari, previsto a metà legislatura. "Ringrazio il partito nella sua interezza con il nostro leader Giorgia Meloni e i colleghi per la fiducia rinnovata. È un incarico di grande responsabilità che intendo continuare a onorare con impegno, rigore e spirito di servizio – ha dichiarato Cannata –. In Commissione Bilancio si definiscono scelte strategiche per il futuro del Paese, e continuerò a lavorare per garantire equilibrio, attenzione ai territori e visione sulle priorità economiche e sociali dell’Italia". Cannata ribadisce l’importanza di un approccio concreto equilibrato e prudente alla gestione della spesa pubblica e alla definizione di politiche di bilancio e investimento in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità. "Essere riconfermato attesta il lavoro svolto in questi primi due anni e mezzo - conclude - e rafforza il mio impegno quotidiano per rappresentare al meglio i cittadini e i territori”.