Perizia psichiatrica per Alex Ventura, uccise a fucilate 22enne di Vittoria

La Corte d'Assise di Siracusa oggi ha disposto la perizia psichiatrica per Alex Ventura, 29enne a processo per l'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, del 22enne Giovanni Russo, ucciso a Vittoria, nel Ragusano con due colpi di fucile, uno alla testa e uno al cuore e a distanza ravvicinata, la sera del 27 febbraio del 2024. La Corte ha sciolto la riserva, assunta a inizio processo, sulla richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal difensore di Ventura, l'avvocato Santino Garufi. La decisione e' giunta al termine della lunga deposizione del consulente della difesa, il professore Salvatore Bruno che ha definito "psicotico" il comportamento di Ventura, a suo avviso incapace di intendere e volere al momento del fatto. La Corte ha sciolto quindi la riserva disponendo la perizia e nominando il professionista; si tratta del professore Antonino Petralia. Sessanta giorni per la consegna della perizia volta ad accertare la capacita' di intendere e volere di Ventura al momento dell'omicidio. La prossima udienza, per conoscerne gli esiti e sentire il perito, e' stata fissata per il 19 settembre.