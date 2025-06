Nel catanese sterpaglie in fiamme e Macchia Mediterranea

Il progressivo aumento delle temperature sta portando a una proliferazione sempre maggiore degli incendi nella provincia di Catania. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, sono in corso degli interventi per incendi di sterpaglie e macchia mediterranea in via Messina, a Motta Sant'Anastasia, in contrada Cavalluccio e nei pressi del Ponte dei Saraceni, ad Adrano, e in via Santa Maria di Licodia, a Belpasso. Al momento comunque non risultano notizie relative a danni a persone.