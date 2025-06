Spettacolare incidente stradale nel pomeriggio al Polo commerciale di Modica. Per cause da accertare, il conducente di un'Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo dell'auto ed è planata su un'altra vettura rimanendo in bilico sul tetto della macchina investita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia. Nessun ferito.