Modica, riprende servizio di bus Sais per Marina e Maganuco

“Da questo sabato, solo nei week end, e dall’ultimo fine settimana di giugno, ogni giorno, riprende il collegamento SAIS Modica-Marina di Modica-Maganuco che la scorsa estate ha fatto registrare oltre 8.000 biglietti venduti, a dimostrazione della bontà e del successo di un’idea di mobilità sostenibile, utile ed efficace. Marina di Modica è una località turistica e collegarla con Modica è un percorso piacevolmente obbligato che continuiamo a seguire.

La domanda è crescente e per questo, insieme ad Autolinee SAIS, abbiamo deciso anticipare l’attivazione della linea già dal prossimo sabato nei week end e dal 28 giugno tutti i giorni. Insieme a SAIS abbiamo anche pensato ad un nuovo abbonamento per chi utilizza il servizio con continuità, che garantisce tariffe più convenienti e incentiva l’uso del trasporto pubblico. Ce lo siamo posti come obiettivo e lo stiamo continuando a portare avanti: investire in un sistema di mobilità moderno, accessibile e vicino ai bisogni reali di cittadini e dei turisti”