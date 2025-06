Bimba di Vittoria di appena 20 mesi muore a Marsala a causa di un infarto

La comunità di Vittoria e quella di Marsala sono sotto shock per la morte della piccola Diletta Biundo, deceduta a Marsala per un infarto. La piccola Diletta, di appena 20 mesi,, è morta a causa di un arresto cardio circolatorio improvviso mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori nella città trapanese.

Il malore non ha dato scampo alla bambina. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e la corsa disperata al pronto soccorso, per Diletta non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa a macchia d’olio, lasciando sgomenta l’intera Vittoria, città natale della famiglia Biundo, e sconvolgendo profondamente anche la comunità marsalese, testimone di questa drammatica fatalità.