Intervento di liposuzione fatale a Roma, muore per arresto cardiaco

Una donna di 46 anni di origine dell'Ecuador è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver avuto un malore durante un intervento di liposuzione in uno studio privato. Era statatrasportata in ospedale domenica notte in arresto cardiaco. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulmedico, l'anestesista e un infermiere che l'hanno operata in una struttura senza autorizzazione nella zona di Torrevecchia. Il medico - Jose Lizarraga Picciotti, un peruviano di 65 anni - ha precedenti per lesioni durante interventi in due occasioni, nel 2006 e nel 2018. Anche l'anestesista ha avuto guai con la giustizia, ma per vicende non legate alla professione medica.

( Nella foto José Gregorio Lizarraga Picciotti, titolare del centro dove è morta la donna)