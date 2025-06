Governo, tensioni nella maggioranza su tasse e terzo mandato

Tensione nella maggioranza su taglio dell'Irpef e terzo mandato.Meloni indica la riduzione delle tasse al ceto medio come il nuovo passo del governo, Giorgetti prende tempo e Salvini afferma che la priorità è la pace sociale con 'la rottamazione di milioni di cartelle'. Fi conferma il no al terzo mandato per i governatori. Un caso invece nel centrosinistra i no al referendum sulla cittadinanza. Secondo l'Istituto Cattaneo,nelle grandi città ha votato no il 55-65% degli elettori del M5s e il 15-20% di quelli del Pd. 'Battaglia giusta, strumento sbagliato', attacca Conte. 'Cerca alibi per non fare nulla',replica Magi di +Europa che ha proposto il quesito. Nel Pd malumore dei riformisti, ma per ora nessuna resa dei conti. Si riparte dai 14 milioni di voti e dall'unità sul lavoro.