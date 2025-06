Pugno duro di Trump, pronto a usare poter speciali a Los Angeles

Pugno duro di Trump in America. Il presidente raddoppia i soldati a Los Angeles per soffocare le rivolte, annuncia l'inviodi 9.000 migranti nel carcere di Guantanamo e si dice pronto ad invocare l'Insurrection Act, la legge speciale del 1807 usata per l'ultima volta da Bush padre nel 1992. Quattromila militari della Guardia nazionale e 700 marines saranno dispiegati per almeno due mesi nella città della California: 'Se non avessi mandato le truppe, quella città sarebbe in fiamme. Non permetterò che gli Stati Uniti siano distrutti da migrantii llegali e criminali del terzo mondo', attacca Trump. Continua il duello legale con il governatore dem Newsom, che annuncia una seconda causa. E le proteste si allargano anche in altri Stati.