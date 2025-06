Entra in classe e spara, massacro in Austria: 11 morti e 27 feriti

Uno studente di 21 anni entra nella sua ex scuola con un fucile da caccia e una pistola e fa una strage a Graz, in Austria. Ha sparato in due aule, poi si è suicidato. Il bilancio della tragedia è di almeno 11 morti e 27 feriti, quasi tutti studenti. Alcuni sono gravi. L'autore della strage si considerava vittima di bullismo e deteneva le armi legalmente. 'Gli spari, le urla,lo shock. É stato come in un film horror', hanno raccontato ibtestimoni. Tanti video dell'orrore postati sui social. Alla periferia di Parigi un'assistente scolastica di 31 anni è morta dopo essere stata accoltellata in una scuola media da un ragazzod urante il controllo delle borse.