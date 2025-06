Più di 100 migranti sbarcati tra Crotone e Roccella Jacona

Doppio sbarco di migranti in Calabria. Ne sono arrivati, complessivamente, oltre cento, partiti tutti dalle coste della Turchia.

Un primo gruppo di migranti, 66, sono stati intercettati al largo Crotone mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela, intercettata da un'unità navale della Capitaneria di porto, in coordinamento con la Guardia di finanza.

L'altro gruppo di migranti, poco meno di 40, è approdato nel porto di Roccella Ionica, già meta negli ultimi 50 giorni di altri 7 sbarchi per un totale di circa 600 persone. I circa quaranta migranti di stamattina sono arrivati a Roccella a bordo di una delle motovedette della locale Guardia Costiera che li aveva soccorsi mentre viaggiavano, in condizioni di precarietà, a bordo di una piccola imbarcazione.