Rosa Amenta commissaria della Nuova Dc a Buscemi: è alla corte di Auteri

La Nuova Democrazia Cristiana continua a crescere e a radicarsi nel territorio della provincia di Siracusa. A far parte del progetto politico ispirato ai valori della tradizione, del dialogo e dell’impegno civico è da oggi anche Rosa Amenta, consigliere comunale a Buscemi, nominata commissaria cittadina del partito. Ad accoglierla è l’on. Carlo Auteri, deputato regionale della DC, che commenta con soddisfazione la nuova adesione: "Diamo il benvenuto a Rosa Amenta, una figura attenta, concreta e radicata nella sua comunità. La sua adesione rappresenta un ulteriore segnale della credibilità del percorso che stiamo portando avanti nella provincia di Siracusa. Insieme costruiremo una rete politica solida, partecipata, capace di dare voce ai territori, alle amministrazioni locali e a chi crede in una politica vicina ai cittadini. Con la nomina di Rosa , la DC rafforza la propria presenza anche nei piccoli comuni dell’entroterra siracusano, riaffermando la propria vocazione popolare, territoriale e amministrativa". La neo commissaria cittadina ringrazio l’on. Auteri per la fiducia accordata, così come il segretario nazionale Totò Cuffaro e i coordinatori provinciali Salvo Andolina e Giuseppe Castania per questa nomina. "La mia adesione alla Nuova Democrazia Cristiana - conclude - nasce dalla volontà di lavorare con spirito costruttivo per la mia comunità, con uno stile politico fondato sull’ascolto, sul rispetto e sulla coerenza. Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e senso di responsabilità”.