Primo nido di caretta caretta nella spiaggia di Tre Fontane

Èil primo nido di tartaruga caretta-caretta in provincia di Trapani per il 2025 quello individuato sull'arenile ovest della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara.

A scoprirlo è stato Giuseppe Giammarinaro che si è accorto delle impronte lasciate sulla sabbia dalla tartaruga, individuando così il punto esatto dove l'esemplare ha nidificato.

