Ladri d'auto a Carini beffati dal veicolo in panne: inutile fuga a piedi

I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza un minorenne ed un 21enne di Carini per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I due erano stati notati, a bordo di un'auto sospetta in seguito risultata rubata, da una pattuglia impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio nei pressi di via Tindari, a Carini. Nonostante l'intimazione a fermarsi, il conducente dell'auto ha ignorato l'ordine dei Carabinieri e si è dato alla fuga arrestatasi solo nel comune di Torretta, dove la vettura a bordo della quale i due ladri stavano scappando è andata in panne.

I malviventi nonostante l'inaspettato imprevisto non hanno desistito e, abbandonata l'auto rubata, hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati e arrestati.

La perquisizione dell'abitazione ha inoltre consentito di rinvenire nella disponibilità degli indagati degli strumenti da scasso, che sono stati sequestrati.

L'Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti. In particolare, il Tribunale per i Minorenni ha applicato al minore la misura cautelare del collocamento in comunità mentre, il Tribunale ha applicato al maggiorenne le misure dell'obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria.