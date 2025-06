Camera, Nino Minardo confermato presidente Commissione Difesa: richieste per Modica

Il parlamentare modicano Nino MInardo, deputato Nazionale della Lega di Salvini, con 19 voti su 25 presenti, è stato riconfermato Presidente della Commissione Difesa della Camera. “Soddisfazione per me ma soprattutto per il lavoro che stiamo portando avanti: lo scrive il deputato in un post su facebook. “Un voto capace di testimoniare che, al di là delle differenze, quando si lavora per il bene del nostro Paese, a vincere è sempre la collaborazione. In Commissione Difesa, in questa prima parte della legislatura, abbiamo affrontato temi cruciali e continueremo a lavorare con lo stesso senso di responsabilità per la nostra sicurezza e per la proiezione del ruolo dell’Italia nel mondo. A tutti i miei colleghi, grazie di cuore per la straordinaria fiducia e per il prezioso supporto”.

La riconferma di Minardo potrebbe essere di buon auspicio per trovare una soluzione alla carenza di personale delle forze dell'ordine, un handicap che penalizza i controlli nel centro storico di Modica. In particolare, sarebbe utile porre all'onorevole Minardo il quesito riguardante l'utilizzazione di militari nei servizi di controllo del territorio per collaborare con la Polizia locale che, di giorno in giorno, perde pezzi a causa del personale che va in pensione. Crediamo che una presenza discreta, ma costante, renderebbe più sicura la città e sarebbe di contrasto ad episodi di microcriminalità o di spaccio di droga, fenomeni sconosciuti fino a poco tempo fa. In tema di controllo del territorio e di prevenzione, sarebbe opportuno anche richiedere al prefetto e al questore una riunione del Comitato per l'ordine pubblico.